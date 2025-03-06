В зоне СВО погибли Олег Шаров и Александр Попов из Оханска

Трагические вести пришли из Оханска. Администрация округа сообщила о гибели в зоне СВО двух жителей города Шарова Олега Вячеславовича и Попова Александра Сергеевича. Прощание с погибшими при исполнении воинского долга земляками состоится 7 марта в родном городе.
Олегу Шарову было 47 лет. Его возвращение домой ждала большая семья, взрослая дочь и 17-летний сын. В Оханске многие его знали как классного водителя — сначала на «скорой», потом в дорожной службе.
В специальной военной операции на Украине Олег Вячеславович проходил службу на должности командира отделения взвода радиоэлектронной борьбы. Погиб 16 февраля в боях под населенным пунктом Невское на Луганщине.
Александр Попов погиб в октябре прошлого года под Лысовкой на Донбассе. Ему было 39 лет. В родном Оханске охранял общественную безопасность и жизнь горожан в органах внутренних дел.
Траурная церемония прощания с Олегом Шаровым состоится 7 марта с 10:00 в Оханском КДЦ. С 11:00 в последний путь проводят Александра Попова.
Администрация Оханского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибших земляков.