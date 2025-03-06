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В зоне СВО погибли Олег Шаров и Александр Попов из Оханска

Прощание с погибшими земляками состоится 7 марта в родном городе.

Источник: администрация Оханского муниципального округа

Трагические вести пришли из Оханска. Администрация округа сообщила о гибели в зоне СВО двух жителей города Шарова Олега Вячеславовича и Попова Александра Сергеевича. Прощание с погибшими при исполнении воинского долга земляками состоится 7 марта в родном городе.

Олегу Шарову было 47 лет. Его возвращение домой ждала большая семья, взрослая дочь и 17-летний сын. В Оханске многие его знали как классного водителя — сначала на «скорой», потом в дорожной службе.

В специальной военной операции на Украине Олег Вячеславович проходил службу на должности командира отделения взвода радиоэлектронной борьбы. Погиб 16 февраля в боях под населенным пунктом Невское на Луганщине.

Александр Попов погиб в октябре прошлого года под Лысовкой на Донбассе. Ему было 39 лет. В родном Оханске охранял общественную безопасность и жизнь горожан в органах внутренних дел.

Траурная церемония прощания с Олегом Шаровым состоится 7 марта с 10:00 в Оханском КДЦ. С 11:00 в последний путь проводят Александра Попова.

Администрация Оханского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибших земляков.