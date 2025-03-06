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Главное из брифинга Минобороны 6 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» противостоят ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам противника в районе в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рассоховатое и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

«Западная» группировка улучшила тактическое положение

Военнослужащие группировки «Запад» ударили по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 боевиков. Также ВС РФ ликвидировали два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 230 человек. Российские военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 590 человек

Подразделения «Центральной» группировки поразили пять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Бойцы «Востока» продавили оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку противника в районах четырех населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили порядка 175 боевиков. Также противник лишился трех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» ударила по иностранным наемникам

Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

«ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БПЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
  • «Ураган»;
  • 67 БПЛА самолетного типа.