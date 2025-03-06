Главное из брифинга Минобороны 6 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БПЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах.