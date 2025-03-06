ВС РФ освободили село в ДНР
Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики.
Подразделения «Севера» противостоят ВСУ на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам противника в районе в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рассоховатое и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
«Западная» группировка улучшила тактическое положение
Военнослужащие группировки «Запад» ударили по двум бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 200 боевиков. Также ВС РФ ликвидировали два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 230 человек. Российские военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 590 человек
Подразделения «Центральной» группировки поразили пять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Бойцы «Востока» продавили оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку противника в районах четырех населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 175 боевиков. Также противник лишился трех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» ударила по иностранным наемникам
Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам противника и отряду иностранных наемников в районах населенных пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
«ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения БПЛА и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 154-х районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
- три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
- «Ураган»;
- 67 БПЛА самолетного типа.