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В Новосибирской области появится банк управленческих вакансий для героев СВО

За каждым участником закрепят куратора.

Источник: правительство НСО

Банк управленческих вакансий в рамках проекта «Герои НовоСибири» появится в Новосибирской области. Организацию трудоустройства героев СВО, участвующих в проекте, обсудили в региональном правительстве 6 марта.

— Каждого участника будет сопровождать куратор из числа руководителей областных органов власти. Кроме того, сформирован пул 100 экспертов из числа руководителей крупных промышленных предприятий региона, которые проведут мастер-классы, поделятся своим управленческим опытом и компетенциями, — отметил замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Он также поручил руководителям органов власти в кратчайшие сроки сформировать и представить оргкомитету подробный банк управленческих вакансий, а также перечень вакансий на промышленных предприятиях, которые подошли бы участникам проекта.

В проекте «Герои НовоСибири» могут принять участие герои СВО, желающие проявить себя в управленческой сфере. Отбор будет проходить в несколько этапов. Первый из них — тестирование и собеседование. Заявки на участие можно подать до 24 марта.