ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области — есть погибший и раненые

Ранее сообщалось, что с начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они нанесли целенаправленно.