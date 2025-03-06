ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области — есть погибший и раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. В Херсонской области в минувшие сутки из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще девять человек пострадали. Об этом в Telegram-канале написал губернатор области Владимир Сальдо.
В результате ракетного удара украинских террористов по Бехтерам погиб сотрудник Российской телевизионной и радиовещательной сети, три сотрудника получили ранения. В Новой Збурьевке травмы и ранения получили 13-летний подросток и 48-летний мужчина. В Новой Каховке и Алешках — по двое местных жителей, сообщил Сальдо.
Пострадавшие госпитализированы и получают медпомощь в полном объеме, заверил губернатор.
Кроме того, в Алешкинском округе дрон противника сбросил боеприпасы на территорию администрации природного парка «Алешкинские пески». Три транспортных средства повреждены, люди не пострадали. Также враг обстрелял Каховку, Архангельскую Слободку, Волынское, Заводовку, Песчановку, Чернянку. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что с начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они нанесли целенаправленно.