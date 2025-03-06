Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 8 марта матерей и жен участников СВО

Дорогие, милые женщины, от всей души поздравляю с наступающим Международным женским днём. На вашу жизнь выпала невероятно тяжёлая, трудная доля. И роль женщины велика, именно поэтому в композиции памятника «Защитникам Отечества», который в прошлом году был установлен на Бульваре Славы в Челябинске, рядом с воином изображена женщина, которая провожает его и символизирует любовь, преданность, самоотверженность.