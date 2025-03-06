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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 8 марта матерей и жен участников СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, ФедералПресс. В Челябинске в Штабе общественной поддержки прошел праздничный концерт для матерей и жен военных. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил женщин за стойкость.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Дорогие, милые женщины, от всей души поздравляю с наступающим Международным женским днём. На вашу жизнь выпала невероятно тяжёлая, трудная доля. И роль женщины велика, именно поэтому в композиции памятника «Защитникам Отечества», который в прошлом году был установлен на Бульваре Славы в Челябинске, рядом с воином изображена женщина, которая провожает его и символизирует любовь, преданность, самоотверженность.

сказал губернатор

Гостей ждал «Вальс Весны» от заслуженного артиста Вячеслава Усольцева, танцевальные мастер-классы и арт-терапия с рисованием маяка. Яркие номера представили победители конкурса «Марафон талантов». Завершился вечер вручением цветов от Алексея Текслера и кадетов. Праздник стал символом благодарности и надежды. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что герой СВО учит танцевать жен бойцов в Челябинске.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области.