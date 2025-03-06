В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Александра Суязова

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Александр родился в городе Караганда, потом жил в Урюпинске.
Срочную службу проходил в ВДВ. А в 2024 году заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО.
В зоне специальной военной операции урюпинец был старшим наводчиком минометного расчета. Погиб Александр 27 января 2025 года при выполнении боевого задания. Ему было 45 лет. У него остались мама и дочь.
Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов. Последний приют герой обретет на кладбище в хуторе Попов.