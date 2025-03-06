В Ростовской области объявлена авиационная опасность

Предупреждения пришли жителям нескольких районов около 16:30 от МЧС.
Дончан просят соблюдать бдительность и осторожность. В целях безопасности людей просят спуститься в укрытия или переждать опасность в помещениях без окон.
В Ростовской области 6 марта объявили авиационную опасность.
Предупреждения пришли жителям нескольких районов около 16:30 от МЧС.
Дончан просят соблюдать бдительность и осторожность. В целях безопасности людей просят спуститься в укрытия или переждать опасность в помещениях без окон.