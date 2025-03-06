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В Ростовской области объявлена авиационная опасность

В Ростовской области 6 марта объявили авиационную опасность.

Предупреждения пришли жителям нескольких районов около 16:30 от МЧС.

Дончан просят соблюдать бдительность и осторожность. В целях безопасности людей просят спуститься в укрытия или переждать опасность в помещениях без окон.