Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 170 человек, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения и четыре пункта управления БпЛА.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 65 230 человек. Уничтожено 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделениями группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Куриловка, Рубанщина и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Зазулевка, Дмитрюков и других.