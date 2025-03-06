Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 6 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 65 230 человек. Уничтожено 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.