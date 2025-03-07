В Прикамье простятся с погибшим в ходе СВО педагогом из Лысьвы

В зоне проведения специальной военной операции погиб 41-летний Иван Ветошкин из Лысьвы. Он погиб во время выполнения боевого задания 27 февраля 2025 года. Об этом сообщается в группе лысьвенской школы № 16 в соцсети «ВКонтакте».
Иван Ветошкин работал педагогом в школе и являлся основателем юнармейского движения в городе. В 2018 году его имя занесли на виртуальную доску почета педагогических работников муниципалитета, а в 2022 году наградили благодарственным письмом Управления образования.
«Он был уникальным человеком — мастером своего дела, ответственным и любящим свою работу. Верный друг и товарищ, который всегда поддерживал коллег и учеников, оставляя в каждом тепло своей души», — говорится в сообщении.