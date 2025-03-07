В Екатеринбурге замечен обвиняемый экс-глава МУГИСО Пьянков, ушедший на СВО

Напомним, Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 по 2016 год. По версии следствия, он создал ОПГ, причастную к многомиллионным хищениям, уничтожению объекта культурного наследия и другим преступлениям. В октябре 2022 года Пьянков был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации в зону СВО, однако позднее это решение было отменено. Верховный суд РФ признал законным решение призывной комиссии об отмене мобилизации экс-чиновника.