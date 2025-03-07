Балицкий: над акваторией Азовского моря ликвидирован БПЛА ударного типа

«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Работает ПВО», — написал Балицкий в Telegram.