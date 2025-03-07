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Бойцы «Центра» подняли российский флаг над освобожденной Андреевкой в ДНР

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Военнослужащие РФ водрузили российский триколор над освобожденным населенным пунктом Андреевка в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск “Центр” установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что при освобождении штурмовики тщательно спланировали свои действия. Расчеты беспилотников выявляли огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ, а также замаскированные позиции украинских дронов. Используя ударные беспилотники и БПЛА с системой сброса, российские военные уничтожили основные украинские огневые точки, а также пункты дислокации. «Затем малыми группами провели зачистку огневых позиций, а также каждого здания и придворовой застройки», — добавили в министерстве.