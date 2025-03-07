Бойцы «Центра» подняли российский флаг над освобожденной Андреевкой в ДНР

В министерстве отметили, что при освобождении штурмовики тщательно спланировали свои действия. Расчеты беспилотников выявляли огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ, а также замаскированные позиции украинских дронов. Используя ударные беспилотники и БПЛА с системой сброса, российские военные уничтожили основные украинские огневые точки, а также пункты дислокации. «Затем малыми группами провели зачистку огневых позиций, а также каждого здания и придворовой застройки», — добавили в министерстве.