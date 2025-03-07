В Киевской области и Полтаве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киевской области, информирует телеканал ТСН.
«Киевская область — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В регионе звучит воздушная тревога, в частности, сирены включены в Киеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в украинской столице в 02:48 мск.
Кроме того, вырыв прогремели в Полтаве. В Полтавской области также объявили тревогу с воздуха.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и Черноморске, а также в Харькове и Сумах.