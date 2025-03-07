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В Киевской области и Полтаве прогремели взрывы

В Киевской области и Киеве звучат сирены.

Взрывы произошли в Киевской области, информирует телеканал ТСН.

«Киевская область — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

В регионе звучит воздушная тревога, в частности, сирены включены в Киеве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в украинской столице в 02:48 мск.

Кроме того, вырыв прогремели в Полтаве. В Полтавской области также объявили тревогу с воздуха.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и Черноморске, а также в Харькове и Сумах.