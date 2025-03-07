Женщина сама эвакуировала тело мертвого мужа из зоны СВО: о подвиге рассказал Путин

Военный медик из Тувы, Участница СВО Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы, на встрече президента России Владимира Путина с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» рассказала главе государства, как вынесла с поля боя тело своего мужа, Дажы Омака, которого не видела год из-за несения службы.
В 2023 году её муж решил стать участником СВО и пошел в штурмовики, а Айдысмаа, медик по образованию, последовала примеру мужа. Супруги не виделись больше года, хотя между их подразделениями было всего 40 километров.
«И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. На этом моя задача, как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность — воспитание наших детей», — рассказала Монгуш.
Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает троих детей — двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочку.
Во время беседы с медиком-героем Путин пообещал вручить Монгуш государственную награду.
Встреча с женами, матерями героев и участницами СВО прошла в уютной обстановке. Путин поговорил с женщинами, выслушал их истории, важные вопросы. И особенно заинтересовала президента России идея ветерана боевых действий Светланы Гришановой. Женщина предложила подумать о льготах, например, для детей ветеранов. Например — внеочередное зачисление в детсад, или помощь с поступлением в университет.
Кроме того, во время мероприятия участвующие обратились к главе государства с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира. Президент РФ заверил, что Россия не собирается этого делать, нужно выбрать для себя такой вариант мира, который бы Москву устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.
Ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Ольгой Чебневой — супругой Героя России Сергея Чебнева. Глава государства с уважением вручил ей медаль «Золотая Звезда», которой её муж был удостоен посмертно за проявленный героизм во время обороны Малой Локни в Курской области.