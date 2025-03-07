Женщина сама эвакуировала тело мертвого мужа из зоны СВО: о подвиге рассказал Путин

Кроме того, во время мероприятия участвующие обратились к главе государства с просьбой идти до конца и никому не уступать в конфликте на Украине для достижения мира. Президент РФ заверил, что Россия не собирается этого делать, нужно выбрать для себя такой вариант мира, который бы Москву устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.