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ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал Сальдо, при этом подчеркнув, что враг продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.

По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.