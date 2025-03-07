ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра, заявил Сальдо

«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — сказал Сальдо, при этом подчеркнув, что враг продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.
По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.