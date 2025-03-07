«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей», — говорится в сообщении.
Силы ПВО ночью сбили 39 украинских беспилотников
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.