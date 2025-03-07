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Ночью над акваторией Черного моря уничтожены 12 БПЛА ВСУ

Над Черным морем сбили 12 беспилотников и 3 над акваторией Азовского моря.

Ночью над акваторией Черного моря уничтожены 12 БПЛА ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО сбили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Так, над территорией Республики Крым уничтожено и перехвачено 14 БПЛА, 12 над акваторией Черного моря, 7 над территорией Курской области, 3 над акваторией Азовского моря и по одному над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Напомним, над Черным морем 6 марта уничтожили один БПЛА ВСУ. Также еще один украинский беспилотник ликвидировали над территорией Крыма. БПЛА уничтожили в период с 11:30 до 11:40.