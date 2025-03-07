В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 7 марта.
По словам главы Ростовской области, силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе.
— По данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет, — заверил врио губернатора.
Ранее «КП- Ростов-на-Дону» сообщила, что в ночь на 3 марта в Ростовской области произошли крупные пожары после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Спасатели тушили нефтепровод и склад на промобъекте.