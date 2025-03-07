Девять часов продлился режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Всего же, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи ПВО сбила над территорией России 39 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего в Крыму. Там насчитали 14 дронов. Еще 12 сбили над акваторией Черного моря. Семь уничтожили в Курской области, три — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.