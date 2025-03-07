Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Азовским морем

Так, 14 БПЛА удалось сбить над Республикой Крым. Еще 12 были уничтожены над акваторией Черного моря. Семь беспилотников сбили силы ПВО на Курской областью. По одному дрону сбили над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.