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Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Азовским морем

Три БПЛА уничтожили силы ПВО над акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Происшествие случилось в ночь на 7 марта.

По данным ведомства, над Азовским морем силы ПВО сбили три беспилотника. Всего за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 39 дронов.

Так, 14 БПЛА удалось сбить над Республикой Крым. Еще 12 были уничтожены над акваторией Черного моря. Семь беспилотников сбили силы ПВО на Курской областью. По одному дрону сбили над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

По сообщению врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря, в результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений.