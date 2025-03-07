В Иркутске собирают системы РЭБ для бойцов спецоперации

«Старались сделать РЭБ максимально простым и удобным. Основное его отличие от зарубежных аналогов в цене и качестве. Мы используем хорошие комплектующие, организуем входной/выходной контроль, проводим испытания в лабораторных и полевых условиях. Находимся на связи с подразделениями, анализируем данные и вносим нужные корректировки. Много деталей создаем сами с помощью 3D-принтера», — рассказал радиоинженер предприятия.