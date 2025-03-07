В Иркутске собирают системы РЭБ для бойцов спецоперации

Работу ведут на одном из крупных предприятий города при поддержке администрации Иркутска.
Производство наземных комплексов РЭБ начали в начале 2024 года. Для этого компания специально приобрела станки для лазерной резки, 3D-печати, а также многофункциональный фрезерный станок и платы.
Сейчас в цехе трудятся четыре специалиста. Они собирают систему малогабаритных передатчиков помех, которая способна работать в широком диапазоне частот. Это позволяет подавить или уничтожить разведывательные и ударные дроны противника.
Прибор состоит из аккумуляторной батареи, пульта управления, системы антенн и модуля генерации помех.
«Старались сделать РЭБ максимально простым и удобным. Основное его отличие от зарубежных аналогов в цене и качестве. Мы используем хорошие комплектующие, организуем входной/выходной контроль, проводим испытания в лабораторных и полевых условиях. Находимся на связи с подразделениями, анализируем данные и вносим нужные корректировки. Много деталей создаем сами с помощью 3D-принтера», — рассказал радиоинженер предприятия.
14 таких комплексов уже доставлены на СВО и успешно выполняют боевые задачи. Как отмечают бойцы, РЭБы хорошо показали себя.
Еще три системы радиоэлектронной борьбы уже готовы к отправке, восемь — находятся на стадии сборки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Сегодня необходимо обеспечивать надежную защиту техники и личного состава от БПЛА. Только эффективные системы могут воспрепятствовать достижению цели дрона, перекрывая ему канал радиоуправления. Нашим землякам такая техника нужна постоянно. Благодарен коллективу организации за проявленную инициативу и важную помощь ребятам на передовой», — отметил Руслан Болотов.
Глава города подчеркнул, что в начале спецоперации стояла задача обеспечить военнослужащих снаряжением, вещевым довольствием, обмундированием. После приоритетом была доставка как можно большего количества транспортных средств. Сейчас назрела необходимость сделать упор на поставку систем радиоэлектронной борьбы и разведки, разных видов БПЛА. Иркутск технически готов к этому.