Алексей Текслер поздравил матерей и жён участников СВО с наступающим 8 Марта

— Сегодня здесь, в штабе общественной поддержки, дорогие мамы, жёны, сёстры, близкие наших ребят, наших бойцов. И на вашу жизнь выпала трудная доля, — сказал Алексей Текслер. — Мы, наверное, могли об этом вспоминать, когда слушали наших бабушек, наших прабабушек в детстве. Но сегодня вы, нынешнее поколение наших женщин, провожали и провожаете наших ребят, наших воинов на фронт со слезами на глазах, как это было в годы Великой Отечественной войны. Вы проявляете мужество, стойкость. Это очень непросто — ждать. Низкий вам поклон от всех жителей Челябинской области!