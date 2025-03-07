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Алексей Текслер поздравил матерей и жён участников СВО с наступающим 8 Марта

Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер поздравил матерей и жён участников СВО с наступающим Международным женским днём. После тёплой речи в Штабе общественной поддержки «Единой России» он подарил им цветы.

Источник: Пресс-служба «Единой России»

Там для матерей и жён участников специальной военной операции состоялось праздничное мероприятие с концертом. Забота о семьях и защитниках Отечества — неотъемлемая часть Народной программы «Единой России».

— Сегодня здесь, в штабе общественной поддержки, дорогие мамы, жёны, сёстры, близкие наших ребят, наших бойцов. И на вашу жизнь выпала трудная доля, — сказал Алексей Текслер. — Мы, наверное, могли об этом вспоминать, когда слушали наших бабушек, наших прабабушек в детстве. Но сегодня вы, нынешнее поколение наших женщин, провожали и провожаете наших ребят, наших воинов на фронт со слезами на глазах, как это было в годы Великой Отечественной войны. Вы проявляете мужество, стойкость. Это очень непросто — ждать. Низкий вам поклон от всех жителей Челябинской области!

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что в Челябинской области делается всё для приближения Победы.

— Помогаем и нашим предприятиям ОПК, и нашим воинам, — отметил он. — Направляем гуманитарные конвои, приобретаем всё необходимое для фронта, в первую очередь, это дроны и другое современное оборудование. У нас развит и народный оборонно-промышленный комплекс. Помощь оказывается и семьям бойцов. Будем это делать и дальше.

В рамках творческой программы «Вальс Весны» выступил заслуженный артист России Вячеслав Усольцев, исполнив известные песни. Коллектив бальных танцев ДПШ им. Н. К. Крупской провёл для женщин танцевальный мастер-класс, а волонтёры регионального штаба «Мы вместе» организовали мастер-класс по арт-терапии, на котором нарисовали маяк в технике акварель.

На концерте для женщин выступили коллективы-победители областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов!».

В завершение концерта Алексей Текслер и кадеты вручили женщинам букеты цветов.

А в начале марта в регионе стартовала акция «Цветы — мамам героев». Она началась со встречи с мамами участников СВО в штабе общественной поддержки «Единой России» и прошла в режиме телемоста между Челябинской областью, Дебальцево и Ясиноватой. К ВКС подключились мамы участников СВО, ведущие гуманитарную миссию и сотрудничающие с Женским клубом при ЦЗН.