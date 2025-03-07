Ветеран СВО Айдысмаа Монгуш решилась оставить фронт ради детей

В интервью ТАСС она рассказала, что на данный момент хочет заняться воспитанием детей.
«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям», — сказала Монгуш.
При этом она не исключила, что может вернуться в зону проведения СВО.
6 марта во время встречи президента России Владимира Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Айдысмаа Монгуш рассказала, как вынесла с поля боя своего мужа, который получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ее супруг Дажы Омак был штурмовиком. По словам медика, они служили в войсковых частях в 20 км друг от друга, но им не удавалось увидеться. Когда женщина узнала, что ее мужа не стало, она попросила командира разрешение для эвакуации тела. Айдысмаа Монгуш отпустили по семейным обстоятельствам.
Одна из участниц встречи с президентом предложила отметить Монгуш государственной наградой. Путин поддержал эту инициативу.