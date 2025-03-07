Ветеран СВО Айдысмаа Монгуш решилась оставить фронт ради детей

Ее супруг Дажы Омак был штурмовиком. По словам медика, они служили в войсковых частях в 20 км друг от друга, но им не удавалось увидеться. Когда женщина узнала, что ее мужа не стало, она попросила командира разрешение для эвакуации тела. Айдысмаа Монгуш отпустили по семейным обстоятельствам.