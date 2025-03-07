Труд волонтеров: маскировочные сети плетут в Артеме

На территории Артемовского городского округа плетут маскировочные сети по заказу участников СВО. Генеральный директор Благотворительного фонда «Святая София» Наталья Ануфриева рассказала ИА PrimaMedia про деятельность волонтеров.
У «Святой Софии» две мастерских для изготовления маскировочных сетей. Одно помещение власти безвозмездно предоставили фонду в помещении бывшей больницы в Артемгрессе, другое — в Доме культуры поселка Заводской. Первую сеть волонтеры фонда сплели в апреле 2023 года.
«Маскировочные сети — штука дефицитная, потребность в них большая, обращаются военные за ними регулярно, — объясняет Наталья Ануфриева. — В основном это участники специальной военной операции из Приморского края, но дважды также мы направляли сети по просьбам хабаровчан».
Ткань для сетей заказывают в Краснодаре, дели (рыболовные сети) закупаются в Приморье. Волонтеры, около 30 человек, работают бесплатно, потому что хотят помогать военнослужащим. Самое сложное — равномерно натянуть сеть, ячея гуляет, пояснила руководитель фонда. Но за прошедшие месяцы приноровились.
«Кроме того, мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации, помогаем членам их семей, — говорит Наталья Ануфриева. — Допустим, парни просят отправить им рации, дополнительно мы передаем бонусом продукты, которые люди собирают в артемовских магазинах. Разные вкусности также идут на СВО, ребята всегда рады и довольны».