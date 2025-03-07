Труд волонтеров: маскировочные сети плетут в Артеме

«Кроме того, мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для участников спецоперации, помогаем членам их семей, — говорит Наталья Ануфриева. — Допустим, парни просят отправить им рации, дополнительно мы передаем бонусом продукты, которые люди собирают в артемовских магазинах. Разные вкусности также идут на СВО, ребята всегда рады и довольны».