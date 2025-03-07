В Пермском крае простятся с участником СВО Артемом Утятниковым

В Пермском крае простятся с уроженцем Сивы Артемом Утятниковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице в социальных сетях.
27-летний Артем погиб 13 февраля. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.
Церемония прощания с военнослужащим пройдет в понедельник, 10 марта, в 14.00 в Сиве. Митинг запланирован на 14.30.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — написано в сообщении местной администрации.