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На Украине заявили о первом применении французских истребителей Mirage

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины впервые применили французские истребители Mirage при отражении ударов по энергетической инфраструктуре.

Источник: AP 2024

Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так в ведомстве прокомментировали сегодняшние утренние удары. «Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 (производства США — прим. “Ленты.ру”) и Mirage-2000», — заявили в украинском Генштабе.

В военном ведомстве Украины также отметили, что это первый случай применения Mirage в боевых условиях. Генштаб напомнил, что Украина получила их за месяц до этого случая.

Утром 7 марта российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В частности, сообщается об ударе по газохранилищу в Тернополе.