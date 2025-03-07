Депутат из Евпатории Борис Шевченко отправится на СВО

Депутат Евпаторийского городского совета Борис Шевченко принял решение встать на защиту своей страны и заключить контракт с Вооруженными силами России. В ближайшее время он отправится в зону проведения специальной военной операции.
Александр Юрьев, глава администрации Евпатории, отметил, что решение встать на защиту страны является поступком настоящего мужчины и патриота.
«Хорошо понимаю мотивацию и уважаю выбор Бориса, так как в свое время тоже отстаивал интересы нашего государства в зоне проведения специальной военной операции», — написал Юрьев в соцсетях.