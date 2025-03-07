Главное из брифинга Минобороны 1−7 марта 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1 590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины, 99 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.