Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 1−7 марта 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 1 по 7 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК Украины нанесли семь групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.

Ночью 7 марта ВС РФ групповым ударом высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР

В Донецкой Народной Республике военнослужащие «Центральной» группировки взяли под контроль село Андреевку, подразделения «Востока» — населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное.

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум пограничным отрядам противника в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1 590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины, 99 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 525 боевиков

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1 525 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 17 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.

Потери украинской стороны превысили 3 810 человек. Российские военнослужащие уничтожили: два танка, 29 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1 210 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: три танка, 11 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение 10 формированиям противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили девять украинских бригад и отряд иностранных наемников.

«ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили:

  • 21 управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 637 БПЛА самолетного типа.