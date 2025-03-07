По объектам ВПК Украины нанесли семь групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике военнослужащие «Центральной» группировки взяли под контроль село Андреевку, подразделения «Востока» — населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум пограничным отрядам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1 590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины, 99 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 525 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 525 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 17 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери украинской стороны превысили 3 810 человек. Российские военнослужащие уничтожили: два танка, 29 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1 210 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: три танка, 11 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение 10 формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили девять украинских бригад и отряд иностранных наемников.
«ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили:
- 21 управляемую авиационную бомбу JDAM;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 637 БПЛА самолетного типа.