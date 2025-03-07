В Волгоградской области расширят меры поддержки участников СВО

Губернатор Андрей Бочаров поздравил всех женщин с наступающим праздником:
«Всех вас и в вашем лице всех женщин Волгоградской области поздравляю с наступающим праздником и говорю большое спасибо за поддержку, любовь и участие, всего вам самого доброго, — сказал глава региона. — Вы, как никто другой, понимаете, насколько важно нашим воинам, выполняющим задачи специальной военной операции, быть поддержанными семьями, близкими и родными людьми. На ваших хрупких плечах лежит выполнение всех бытовых задач, обеспечение надежного семейного тыла».
Участницы встречи почтили память погибших бойцов минутой молчания. Одной из важных задач встречи стало обсуждение создания народного памятника участникам СВО, в работе над которым уже приняло участие около 90 тыс. человек. Андрей Бочаров отметил искренность предложений, особенно от молодежи и детей, подчеркнув, что мемориальный комплекс будет по-настоящему народным.
«Меня поразило, что десятки тысяч людей откликнулись на наше обращение принять участие в формировании смысловых задач памятника, — подчеркнул губернатор. — Подавляющую часть внесли молодежь и дети. Меня до глубины души, до слез поражает искренность, с которой они их формировали. Это не придуманные какие-то форматы, которые им родители помогли сделать. В рисунках — настоящая искренность, от души, как дети и молодежь видят сегодня подвиг потомков Поколения Победителей».
Предложения будут направлены на передовую для оценки бойцами, после чего будет подготовлено техническое задание для профессиональных художников. В ходе диалога обсудили также меры поддержки участников СВО и членов их семей. Губернатор напомнил о действующих в настоящее время 39 мерах поддержки, включая материальные, образовательные и медицинские услуги. В настоящее время обсуждаются инициативы по дополнительной поддержке участниц СВО, включая бесплатное зубопротезирование и предоставление социальных услуг для членов семей.
Рассматривается также освобождение от уплаты транспортного налога для супругов погибших военнослужащих и их несовершеннолетних детей. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию современной системы лечения и реабилитации для участниц СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Для этого уже ремонтируются и дооснащаются передовым оборудованием действующие медицинские и социальные центры, а также определены новые объекты комплексной реабилитации.