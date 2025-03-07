В Волгоградской области расширят меры поддержки участников СВО

«Меня поразило, что десятки тысяч людей откликнулись на наше обращение принять участие в формировании смысловых задач памятника, — подчеркнул губернатор. — Подавляющую часть внесли молодежь и дети. Меня до глубины души, до слез поражает искренность, с которой они их формировали. Это не придуманные какие-то форматы, которые им родители помогли сделать. В рисунках — настоящая искренность, от души, как дети и молодежь видят сегодня подвиг потомков Поколения Победителей».