Глава Дона Слюсарь рассказал, как будут оповещать о ракетной опасности

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области прокомментировал ситуацию с запоздалым оповещением о ракетной и беспилотной опасности. По словам дончан, порой уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем.
«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — пояснил Юрий Слюсарь.
По его словам, приложения будут определять положение жителя через геолокацию. Для использования нужно иметь смартфон.
Ранее на Дону ввели режим повышенной готовности.