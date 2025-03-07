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Глава Дона Слюсарь рассказал, как будут оповещать о ракетной опасности

Рекомендации о действиях будут в приложении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области прокомментировал ситуацию с запоздалым оповещением о ракетной и беспилотной опасности. По словам дончан, порой уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем.

«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — пояснил Юрий Слюсарь.

По его словам, приложения будут определять положение жителя через геолокацию. Для использования нужно иметь смартфон.

Ранее на Дону ввели режим повышенной готовности.