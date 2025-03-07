Глава Дона Слюсарь рассказал, как будут оповещать о ракетной опасности

«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — пояснил Юрий Слюсарь.