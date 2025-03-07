«Так сделал бы каждый»: Трамп высказался об ударах России по Украине после остановки помощи США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте России любая страна усилила бы удары по Украине на фоне остановки военной помощи США Киеву. Об этом политик высказался во время общения с журналистами в Белом доме.
«Думаю, сейчас каждый в такой ситуации поступил бы таким образом», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос, сделав предположение, что российские военные начали наносить удары по ВСУ с большей силой.
Ранее в администрации Трампа заявили, что приостановка военной помощи Украине может быть относительно недолгой, в зависимости от того, как быстро Зеленский уступит требованиям Белого дома.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уйдут из Украины и перестанут оказывать стране финансовую помощь, если Киев откажется от мирного урегулирования конфликта с РФ.
Также Трамп выразил желание сократить финансирование Украины, заявив, что его предшественник на посту президента США Джо Байден «раздавал деньги, как воду».