Богомаз: Женщина ранена осколками после атаки БПЛА на Брянскую область

Женщина получила осколочные ранения после атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области. Об этом информировал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Чиновник сообщил, что ВСУ задействовали шесть реактивных БПЛА для атаки на город Стародуб. При этом жительница Стародубского муниципального округа была ранена осколками, а на одном из производственных предприятий возник пожар.
«В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что для обеспечения безопасности из домов, находящихся неподалеку от производственного помещения, где началось возгорание, эвакуированы жители.
Накануне мирный житель Курской области получил ранения и перелом руки, подорвавшись на растяжке в одном из приграничных населенных пунктов на территории региона.
Тем временем киевский режим пытался атаковать Севастополь: над морем сбили четыре беспилотника.