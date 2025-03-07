Минобороны: Над российскими регионами уничтожены 43 украинских БПЛА

«21 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Курской области и шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.