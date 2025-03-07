Минобороны: Над российскими регионами уничтожены 43 украинских БПЛА

Российские подразделения ПВО уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины в период с 20.15 до 22.45 в пятницу 7 марта. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
Сообщается, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты на территории шести регионов Российской Федерации, но были уничтожены.
«21 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Курской области и шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.
Тем временем женщина получила осколочные ранения после атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Богомаз, уточнив, что для атаки на город Стародуб, где произошел инцидент, ВСУ задействовали шесть беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщалось, что киевский режим пытался атаковать Севастополь: над морем сбили четыре беспилотника.