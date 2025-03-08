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NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Киев может в течение двух недель вывести свои войска из Курской области. Об этом в пятницу сообщила газета New York Post со ссылкой на украинских военных.

Источник: AP 2024

По их словам, атака на Курскую область имеет «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери. Кроме того, эта вылазка перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед.

Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 64 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.