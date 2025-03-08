По их словам, атака на Курскую область имеет «политическое значение», однако влечет за собой несоразмерные потери. Кроме того, эта вылазка перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперед.
Массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 64 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.