NYP: Авантюра ВСУ в Курской области «на грани срыва»

Издание отмечает, что российские военные увеличили интенсивность атак на украинские позиции после того, как была временно приостановлена передача Киеву американских разведывательных данных. При этом NYP отмечает, что в Генштабе ВСУ, куда издание обратилось с вопросами по ситуации в Курской области, отказались от комментираев.