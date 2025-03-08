Украинские военные могут быть выведены с территории Курской области в течение 14 дней. Такое развитие событий допускает американское издание The New York Post, отмечая что на фоне успеха российских войск «авантюра» ВСУ в этом российском регионе оказалась «на грани срыва».
Издание отмечает, что российские военные увеличили интенсивность атак на украинские позиции после того, как была временно приостановлена передача Киеву американских разведывательных данных. При этом NYP отмечает, что в Генштабе ВСУ, куда издание обратилось с вопросами по ситуации в Курской области, отказались от комментираев.
Тем временем Курской области ВСУ за сутки потеряли еще 160 солдат. Всего же за семь месяцев боевых действий ВСУ потеряли более 65 тысяч солдат, а также почти 400 танков и 2690 бронемашин различного назначения.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уйдут из Украины и перестанут оказывать стране финансовую помощь, если Киев откажется от мирного урегулирования конфликта с РФ.