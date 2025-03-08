«Чтобы они успокоились»: Трамп объяснил, для чего США могут прекратить помогать Киеву

Вашингтон может прекратить оказание Украине финансовой помощи, если власти этой страны откажутся от урегулирования конфликта мирным путем. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что эта мера должна заставить украинские власти пересмотреть свое нынешнее отношение к разрешению конфликта.
«Я должен знать, что они хотят договориться. Если они не захотят договариваться, мы уйдем оттуда, чтобы они успокоились», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что намерен сократить финансирование Украины, на поддержку которой в вооруженном конфликте тратятся огромные деньги американского государства.
При этом президент США посетовал на действия своего предшественника, отметив, что «Байден раздавал деньги как воду», и подчеркнул, что в отличие от европейских стран США не получали ничего взамен за свою помощь.
Накануне Трамп отметил, что в вопросах урегулирования конфликта Соединенным Штатам тяжелее вести дела с Украиной, чем с Российской Федерацией.
«Я нахожу, что с точки зрения окончательного урегулирования будет проще иметь дело с Россией. Что удивительно. Потому что у них есть все козыри», — сказал президент США.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его и главу Российской Федерации Владимира Путина всегда связывали хорошие отношения. Как отметил американский лидер, президент РФ стремится к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, как и сам Трамп.
В то же время директор Национального экономического совета США при Белом доме Кевин Хассетт утверждает, что Трамп рассматривает широкий список санкций в отношении России для скорейшего урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
Также сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа угрожала главе киевского режима Владимиру Зеленскому рассказать о коррупции на Украине. Подобный подход позволил подтолкнуть последнего к переговорам.
Тем временем Илон Маск задумался об альтернативном способе урегулирования конфликта, заявив, что следует предложить Зеленскому своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине.