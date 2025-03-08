Рубио по телефону призвал главу МИД Украины Сибигу предпринять шаги к миру

Накануне госсекретарь США Марко Рубио вызвал вопросы у публики, появившись в прямом эфире с пепельным крестом на лбу. Пепельный крест связан с началом Великого поста у католиков. В этот день проводится обряд покаяния, во время которого верующим наносят крест из пепла. Этот символ напоминает о необходимости покаяния перед Богом и людьми.