Рубио по телефону призвал главу МИД Украины Сибигу предпринять шаги к миру

Госсекретарь США Марко Рубио пообщался по телефону с главой украинского МИД Андреем Сибигой. О содержании этого разговора информирует пресс-служба Госдепа.
В релизе сказано, что Рубио подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для урегулирования украинского конфликта и обеспечения устойчивого мира.
Накануне Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает Киев не подрывать усилия США по урегулированию конфликта на Украине и проявить заинтересованность в достижении мира.
Также госсекретарь отметил, что мирное окончание конфликта будет выгодно и России, и Украине, и США, и Европе.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио вызвал вопросы у публики, появившись в прямом эфире с пепельным крестом на лбу. Пепельный крест связан с началом Великого поста у католиков. В этот день проводится обряд покаяния, во время которого верующим наносят крест из пепла. Этот символ напоминает о необходимости покаяния перед Богом и людьми.