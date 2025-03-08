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Рубио по телефону призвал главу МИД Украины Сибигу предпринять шаги к миру

Марко Рубио пообщался по телефону с украинским министром Андреем Сибигой.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио пообщался по телефону с главой украинского МИД Андреем Сибигой. О содержании этого разговора информирует пресс-служба Госдепа.

В релизе сказано, что Рубио подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для урегулирования украинского конфликта и обеспечения устойчивого мира.

Накануне Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает Киев не подрывать усилия США по урегулированию конфликта на Украине и проявить заинтересованность в достижении мира.

Также госсекретарь отметил, что мирное окончание конфликта будет выгодно и России, и Украине, и США, и Европе.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио вызвал вопросы у публики, появившись в прямом эфире с пепельным крестом на лбу. Пепельный крест связан с началом Великого поста у католиков. В этот день проводится обряд покаяния, во время которого верующим наносят крест из пепла. Этот символ напоминает о необходимости покаяния перед Богом и людьми.