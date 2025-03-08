На Украине беременные женщины получают повестки на службу в ВСУ

На Украине повестки на службу в ВСУ получают беременные, инвалиды и многодетные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из украинских социальных сетей.
Так, сообщается о 57-летней женщине, которая была оштрафована при постановке на воинский учет. Также сообщается о 43-летней женщине с инвалидностью, которой пришлось проходить медицинскую комиссию вместе с солдатами и о находящейся в декрете матери семимесячного ребенка, муж которой уже находится в зоне боевых действий. Тем не менее женщину вызвали повесткой в военкомат и обязали собрать пакет документов.
Напомним, на Украине заговорили о мобилизации женщин в ноябре 2024 года.
Накануне Зеленский признал недостаточной мобилизацию на Украине людей старше 25 лет для обеспечения потребностей ВСУ в личном составе.
Тем временем на Украине разразился скандал после того, как сотрудники ТЦК по ошибке мобилизовали в ВСУ россиянина. После этого военком был оштрафован.