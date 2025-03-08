На Украине беременные женщины получают повестки на службу в ВСУ

Так, сообщается о 57-летней женщине, которая была оштрафована при постановке на воинский учет. Также сообщается о 43-летней женщине с инвалидностью, которой пришлось проходить медицинскую комиссию вместе с солдатами и о находящейся в декрете матери семимесячного ребенка, муж которой уже находится в зоне боевых действий. Тем не менее женщину вызвали повесткой в военкомат и обязали собрать пакет документов.