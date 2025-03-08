В Ростовской области отразили атаку беспилотников в ночь на 8 марта

Тем временем женщина получила осколочные ранения после атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Богомаз, уточнив, что для атаки на город Стародуб, где произошел инцидент, ВСУ задействовали шесть беспилотных летательных аппаратов.