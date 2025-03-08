В Ростовской области отразили атаку беспилотников в ночь на 8 марта

Российские подразделения ПВО отразили попытку ВСУ атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов объекты на территории Ростовской области. Об этом информировал в ночь на субботу 8 марта врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — сказано в релизе, который чиновник опубликовал в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что российские подразделения ПВО уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины в период с 20.15 до 22.45 в пятницу 7 марта над шестью российскими регионами.
Тем временем женщина получила осколочные ранения после атаки украинских беспилотников на территорию Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Богомаз, уточнив, что для атаки на город Стародуб, где произошел инцидент, ВСУ задействовали шесть беспилотных летательных аппаратов.