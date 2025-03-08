«Относились как к мясу, подгоняли дронами»: Пленный украинец рассказал об обращении с солдатами в ВСУ

Российские военнослужащие относятся к пленным украинцам намного лучше, чем командиры ВСУ. Такое мнение высказал украинский пленный Александр Прогунов.
«Считали нас мясом просто, отработкой», — цитирует Прогунова ТАСС.
Пленный заявил, что во время выполнения боевых задач командиры ВСУ подгоняли военнослужащих при помощи дронов. Также он рассказал, что был насильно мобилизован на остановке транспорта, когда поехал убирать урожай, и сдался в плен сразу же, как только представилась возможность.
Ранее пленный Данилов рассказал, что его мобилизовали по пути на работу.
Тем временем пленный Павлюкович рассказал, что при сдаче в плен ВСУ пытались его уничтожить.
Также пленный военнослужащий Короколин рассказал, что погибших сослуживцев из ВСУ бросают на поле боя, а сам он два раза бежал из украинской армии.