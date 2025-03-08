«Относились как к мясу, подгоняли дронами»: Пленный украинец рассказал об обращении с солдатами в ВСУ

Пленный заявил, что во время выполнения боевых задач командиры ВСУ подгоняли военнослужащих при помощи дронов. Также он рассказал, что был насильно мобилизован на остановке транспорта, когда поехал убирать урожай, и сдался в плен сразу же, как только представилась возможность.