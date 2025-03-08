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Обломки БПЛА повредили резервуар на НПЗ в Ленобласти

Украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие Киришинефтеоргсинтез в Киришском районе. Об этом утром в субботу, 8 марта, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Один БПЛА средства ПВО сбили на подлете, а второй уничтожили над территорией предприятия. Из-за падения обломком пострадала внешняя конструкция одного из резервуаров.

«Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет», — сказано в сообщении.

Росавиация вводила ограничения работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности гражданской авиации. Его в 5:20 закрыли на прием и выпуск, ограничения были сняты 6:15. За этот период один самолет, следовавший в Санкт-Петербург, отправился на запасной аэродром.

Как сообщает Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА. Над территорией Краснодарского края — 26, над небом Брянской области — 3, по одному БПЛА — над территорией Ленинградской и Ярославской областей.