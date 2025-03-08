Обломки БПЛА повредили резервуар на НПЗ в Ленобласти

Росавиация вводила ограничения работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности гражданской авиации. Его в 5:20 закрыли на прием и выпуск, ограничения были сняты 6:15. За этот период один самолет, следовавший в Санкт-Петербург, отправился на запасной аэродром.