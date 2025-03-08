556 минут продержался режим атаки БпЛА в Воронежской области ночью

Тем временем, минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над четырьмя регионами сбили 31 вражеский дрон. Над Краснодарским краем уничтожили 26 БпЛА, над Брянской областью — три, над Ленинградской и Ярославской областями — по одному.