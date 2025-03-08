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556 минут продержался режим атаки БпЛА в Воронежской области ночью

По предварительной информации, обошлось без последствий.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области отменили режим атаки БпЛА сегодня, 8 марта, в 5:37. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Получается, что режим действовал 556 минут — с 20:21 7 марта.

По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни МЧС не сообщали о каких-то повреждениях.

Тем временем, минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над четырьмя регионами сбили 31 вражеский дрон. Над Краснодарским краем уничтожили 26 БпЛА, над Брянской областью — три, над Ленинградской и Ярославской областями — по одному.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.