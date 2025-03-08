Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, а также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников, из которых 15 были сбиты. За отчётный период повреждены четыре частных домова, шесть автомобилей и линии электропередачи.