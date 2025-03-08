Беспилотники ВСУ более 30 раз атаковали Белгородскую область за сутки

В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе в пятницу. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Был выпущен 51 снаряд, а также зафиксировано 34 атаки с использованием беспилотников, из которых 15 были сбиты. За отчётный период повреждены четыре частных домова, шесть автомобилей и линии электропередачи.
«В Белгородском районе по сёлам Нечаевка, Орловка, Петровка, Устинка и Черемошное выпущено 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Орловка в результате атаки дрона по движущемуся легковому автомобилю ранен мирный житель… В Валуйском муниципальном округе город Валуйки и село Кукуевка атакованы 3 беспилотниками», — написал Гладков.
Он уточнил, что в Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам 14 боеприпасами и атакам 8 беспилотников. Над Губкинским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два БПЛА.
«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и селу Демидовка выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 5 артснарядов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.