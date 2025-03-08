На Украине сообщили об отъезде западных специалистов по данным спутников

На этой неделе США приостановили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом. Президент Дональд Трамп предупредил, что может полностью прекратить поддержку Украины, если она не согласится на урегулирование, одновременно пригрозив России новыми санкциями. Time со ссылкой на высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных пишет, что решение ослабило позиции Украины не только на фронте, но и на будущих переговорах.