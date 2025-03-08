Бойцы «Севера» освободили три села в Курской области

более 180 военнослужащих; по два БМП и бронетранспортера; семь боевых бронированных машин; 13 автомобилей; две САУ Panzerhaubitze 2000; четыре орудия полевой артиллерии и три миномета; три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.