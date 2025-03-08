Бойцы «Севера» освободили три села в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — говорится в сводке.
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
Потери противника за сутки боев:
более 180 военнослужащих; по два БМП и бронетранспортера; семь боевых бронированных машин; 13 автомобилей; две САУ Panzerhaubitze 2000; четыре орудия полевой артиллерии и три миномета; три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.