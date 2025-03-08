ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки

По данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.