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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА по Воронежской области

Губернатор Гусев: пострадавших при атаке дронов ВСУ в Воронежской области нет.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 8 мар — РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

В регионе в 13.02 мск был запущен сигнал опасности атаки БПЛА, он продлился 1 час 21 минуту, его отменили в 14.23 мск.