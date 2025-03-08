В спецназе «Ахмат» сообщили о наступлении России в Курской области

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В ведомстве отметили, что вернули поселения под контроль подразделения группировки войск «Север». Потери Вооруженных сил Украины в регионе за сутки составили более 180 военных, один украинский боец сдался в плен, добавили там.