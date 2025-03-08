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В спецназе «Ахмат» сообщили о наступлении России в Курской области

Российские военные наступают сразу на нескольких направлениях в Курской области, говорится в сообщении группы Аида спецназа «Ахмат» Минобороны России в Telegram.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Финальное сражение за Курскую область. Наступление идет сразу с нескольких направлений». — сказано в публикации.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов также сообщил в телеграм-канале, что на всех направлениях курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В ведомстве отметили, что вернули поселения под контроль подразделения группировки войск «Север». Потери Вооруженных сил Украины в регионе за сутки составили более 180 военных, один украинский боец сдался в плен, добавили там.