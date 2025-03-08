В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост

Любой нормальный человек понимает, что если какая-то операция готовится, то о ней не сообщают публично. Но независимо от того, предупреждают они или нет, я уверен, что после двух терактов, совершенных против Крымского моста, мы находимся в постоянной готовности к другим возможным атакам.