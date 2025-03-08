В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост

Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он «выразил оптимизм» по поводу того, что Киев сможет «разрушить» транспортный переход.
Любой нормальный человек понимает, что если какая-то операция готовится, то о ней не сообщают публично. Но независимо от того, предупреждают они или нет, я уверен, что после двух терактов, совершенных против Крымского моста, мы находимся в постоянной готовности к другим возможным атакам.
Первый вице-спикер парламента Крыма также отметил, что за все время после второго теракта ВСУ уже десятки раз пытались бить по Крымскому мосту ракетами, дронами и безэкипажными катерами, но все эти атаки были отражены.
Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта.
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части транспортного перехода со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов. Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам транспортного перехода. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.