Опасность атаки БпЛА во второй раз объявили в Воронежской области 8 марта

В Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА сегодня, 8 марта, в 20:08. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая.
Кстати, минувшей ночью над нашим регионом 556 минут продержался режим атаки дронов. А затем днем — еще 81 минуту — с 13:02 до 14:23.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.