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Опасность атаки БпЛА во второй раз объявили в Воронежской области 8 марта

Жителей призывают укрыться в комнатах без окон.

В Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА сегодня, 8 марта, в 20:08. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если вы находитесь дома, перейдите в помещение без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая.

Кстати, минувшей ночью над нашим регионом 556 минут продержался режим атаки дронов. А затем днем — еще 81 минуту — с 13:02 до 14:23.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ.